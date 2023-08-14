В Красноярске эвакуировали посетителей зоопарка «Роев ручей» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь эвакуировали посетителей парка флоры и фауны «Роев ручей». Поскольку день сегодня будний, понедельник, посетителей не так много, как в праздничные дни – эвакуация прошла быстрее, чем это была на минувшей неделе. Да-да, уже второй раз зоопарк становится объектом для неизвестных «террористов».

В пресс-службе зоопарка рассказали Gornovosti, что сообщение о минировании пришло на электронную почту. Администрация отреагировала в соответствии с регламентом: вывели гостей и сотрудников, вызвали полицию. На место прибыли сотрудники экстренных служб, проводят проверку. Предварительно известно, что ничего подозрительного не найдено.