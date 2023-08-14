В Минусинске при реставрации театра едва не погиб рабочий Фото: Мария ЛЕНЦ

В Минусинске едва не произошла трагедия на строительной площадке. Рабочий в последний момент сумел удержаться и не свалиться с высоты. Об этом сообщает местное издание «Взгляд Инфо». Инцидент произошел во время реставрации здания Минусинского театра. Кран, судя по всему автокран, поднял стрелой ковш, в ковше – рабочий. Причем над проезжей частью.

Неожиданно ковш сорвался с двух тросов и остался на двух. Рабочий вовремя сориентировался и схватился за трос. Благодаря этому не упал вниз и не разбился. Очевидцы возмущаются техникой безопасности на объекте. Наверняка надзорные органы уже инициировали проверку ситуации.