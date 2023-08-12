Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 августа 2023 9:49

Красноярцы на полчаса застряли на колесе обозрения в парке «Троя»

Жители Красноярска поучаствовали в экстремальном развлечении из-за аварийного отключения электричества
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: парк "Троя"

Фото: парк "Троя"

Жители Красноярска, которые в эту субботу решили отдохнуть в парке «Троя», столкнулись с неприятным сюрпризом. Там сломалось колесо обозрения: в этот момент на нем катались десятки людей, которым пришлось провести немало неприятных минут на большой высоте.

Как сообщает «Борус», колесо остановилось более чем на 20 минут. Как позже стало известно со слов сотрудника парка, причиной поломки стало аварийное отключение электричества.

Спустя почти полчаса сотрудникам удалось устранить поломку, и колесо вновь заработало. Отдыхающих спустили с высоты, однако деньги за столь экстремальное развлечение им никто не вернул.

Отметим, что за поездку на колесе обозрения парк берет 300 рублей с человека. Высота колеса составляет 31,5 метр – на несколько метров меньше чем у колеса, установленного в центральном парке.