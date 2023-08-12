Красноярцы на полчаса застряли на колесе обозрения в парке «Троя»

Фото: парк "Троя"

Жители Красноярска, которые в эту субботу решили отдохнуть в парке «Троя», столкнулись с неприятным сюрпризом. Там сломалось колесо обозрения: в этот момент на нем катались десятки людей, которым пришлось провести немало неприятных минут на большой высоте.

Как сообщает «Борус», колесо остановилось более чем на 20 минут. Как позже стало известно со слов сотрудника парка, причиной поломки стало аварийное отключение электричества.

Спустя почти полчаса сотрудникам удалось устранить поломку, и колесо вновь заработало. Отдыхающих спустили с высоты, однако деньги за столь экстремальное развлечение им никто не вернул.

Отметим, что за поездку на колесе обозрения парк берет 300 рублей с человека. Высота колеса составляет 31,5 метр – на несколько метров меньше чем у колеса, установленного в центральном парке.