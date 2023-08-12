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НовостиПроисшествия12 августа 2023 6:52

В Красноярском крае сел на мель плот с туристами

Восемь человек решили сплавиться по Мане, но застряли посередь реки и обратились к спасателям
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

В Красноярском крае во время сплава по Мане застряли туристы. Они отправились по реке на плоту, однако их плавсредство в какой-то момент село на мель.

Как рассказали в Службе спасения, всего на плоту находились 8 человек. Спасатели выехали на место и сняли плавсредство с мели при помощи лебедки, а после – провели профилактическую беседу о правилах безопасности на воде.

Отметим, что во время летнего сезона Мана нередко становится местом различных ЧП. К примеру, в июле там перевернулась моторная лодка с мужчиной: спасатели вместе с водолазами выезжали на поиски, но тело туриста не обнаружили.