В Красноярске ограничат движение на 6 улицах 12 и 13 августа

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на выходных – 12 и 13 августа – будет ограничено автомобильное движение сразу на шести улицах Красноярска. Как сообщают в КрасКоме, перекрывать будут из-за промывки канализационных коллекторов.

Движение будут временно ограничивать на Юшкова, Тотмина, Попова, Стасовой, Калинина и Маерчака. После завершения работ, автомобили смогут свободно проезжать.

Каналопромывочными машинами в этой части города промоют 7450 метров канализационных коллекторов и почистят вручную 146 колодцев.

С картой предстоящих работ можно ознакомиться здесь.