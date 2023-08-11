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НовостиОбщество11 августа 2023 5:10

В Красноярске ограничат движение на 6 улицах 12 и 13 августа

Специалисты будут промывать канализационные коллекторы
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на выходных – 12 и 13 августа – будет ограничено автомобильное движение сразу на шести улицах Красноярска. Как сообщают в КрасКоме, перекрывать будут из-за промывки канализационных коллекторов.

Движение будут временно ограничивать на Юшкова, Тотмина, Попова, Стасовой, Калинина и Маерчака. После завершения работ, автомобили смогут свободно проезжать.

Каналопромывочными машинами в этой части города промоют 7450 метров канализационных коллекторов и почистят вручную 146 колодцев.

С картой предстоящих работ можно ознакомиться здесь.