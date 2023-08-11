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НовостиОбщество11 августа 2023 2:24

На красноярской Взлётке выделят участок под строительство школы на 1280 мест

Изменения проекта межевания обсудили на сессии в горсовете
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
Пока дата начала строительства школы незвестна

Пока дата начала строительства школы незвестна

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на Взлётке выделят участок под строительство школы на 1280 мест. Как рассказала руководитель управления архитектуры Юлия Соловарова на сессии в горсовете, площадь здания и пришкольной территории составит 4,02 гектара.

Известно, что школа была изначально предусмотрена по Генплану города. Предполагаемая территория строительства - в границах улиц Алексеева, Шахтёров и Молокова.

Отметим, что комиссия рекомендовала главе города утвердить новые изменения в проект межевания территорий района.