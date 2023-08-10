Студент развел жителей Тувы на деньги, притворяясь девушкой в соцсетях

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве закончилось расследование уголовного дела в отношении 24-летнего студента из Архангельска. Молодой человек решил подзаработать нечестным путем, и обманул десять человек, обещая им увеличить доходы с помощью трейдерства.

На авантюру студент пошел в 2021 году: тогда он создал в соцсетях фейковый аккаунт от лица девушки, и начал рекламировать свои услуги двойного увеличения дохода. Притвориться миловидной девушкой молодому человеку успешно удалось и в его схему попали десять жителей Тувы, которые вложили небольшие суммы.

«Удвоенный доход» вернулся только к некоторым клиентам, остальные же попросту потеряли деньги. Впрочем, «успешные» трейдеры при повторном вкладе также лишились средств. Улов студента оказался скромным – чуть больше 76 тысяч рублей, однако этого оказалось достаточно для заведения уголовного дела. Теперь парень может оказаться в колонии на 5 лет.