Умершая писательница из Красноярска вошла в тройку самых издаваемых авторов

Умершая писательница из Красноярска вошла в тройку самых издаваемых Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская книжная палата составила рейтинг авторов, которых чаще всего издавали и переиздавали в первом полугодии 2023 года. Первое место занял классик Достоевский, это объяснимо – у него были выпущены 71 издание общим тиражом 463,2 тысячи экземпляров.

Следом за Федором Михайловичем идет королева детективов Агата Кристи – 53 издания на 411 тысяч экземпляров. И на третьем месте уверенно расположилась Анна Джейн. За полгода в свет вышли 41 издание общим тиражом 294 тысячи экземпляров.

Как оказалось, под звучным псевдонимом скрывается Анна Потапкина. К сожалению, она скончалась из-за болезни в феврале этого года в возрасте всего 35 лет. Известно, начинала она с публикаций своих произведений в интернете, где на нее и обратило внимание издательство «АСТ».