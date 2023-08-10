В Красноярском крае раскрыли махинации при выкупе муниципальной земли

Преступная схема покупки земли использовалась старая: построить времянку и выдать ее за капитальное здание, чтобы на правах его собственника недорого приобрести участок. Фото: прокуратура Красноярского края

В поле зрения прокуратуры попал случай незаконного выкупа муниципальной земли, который произошел около 10 лет назад. Схема использовалась не новая: построить времянку и выдать ее за капитальное здание, чтобы на правах его собственника недорого приобрести землю. В данном случае, ее удалось купить за 15% кадастровой стоимости.

История началась в 2016 году, когда местный житель захотел на выгодных условиях заполучить в собственность 400 квадратных метров земли в Березовском районе. Он облюбовал участок и самовольно возвел на нем строение 30 кв.м. якобы под магазин. На него ему удалось зарегистрировать право собственности. Затем предприимчивый мужчина обратился в муниципалитет, чтобы приобрести землю. Выкупная цена выбранного участка составила для него 90 тысяч рублей или 15% от его кадастровой стоимости. В итоге бюджет понёс убытки более 600 тысяч рублей.

Землевладелец с претензиями прокуратуры не согласился, однако доказать законность покупки земли не смог. Недвижимости, которая позволила заполучить муниципальную землю по символической цене, на участке уже нет. Выяснилось, что строение было снесено после проведения сделки.

Заведено уголовное дело о крупном мошенничестве. Напомним, виновным в подобных деяниях грозит до 6 лет лишения свободы. Прокурор требует через суд вернуть незаконно приобретенный участок. Сейчас прокуратура проверяет на причастность к преступлению соратника экс-депутата Велькера и собственника земли, которого в криминальных кругах знают как «Ивана Хитрого».