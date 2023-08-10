В столице Тувы запретили продавать алкоголь в День республики и Наадым Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве готовятся отметить двойной праздник – День республики и Наадым. В связи с этим в столице Кызыле вводятся ограничения на розничную продажу любых алкогольных напитков. Такое решение было принято на заседании под председательством мэра Карима Сагаан-оола.

На сайте городской администрации опубликовано соответствующее объявление, в котором говорится, что правоохранительные органы, мэрия города Кызыла, добровольные народные дружины и другие субъекты профилактики правонарушений переходят на усиленный вариант несения службы с 13 по 15 августа 2023 года.

Большинство мероприятий, приуроченных к празднику животноводов, сосредоточено в столице региона, поэтому на улицах возрастет число экипажей полиции, рейдовых групп, в местах массовых гуляний установят металлодетекторы.