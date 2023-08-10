В Красноярске на два дня закроют туалеты в экопарке «Гремячая грива» Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация для тех, кто планирует в ближайшие выходные 12 и 13 августа посетить экопарк «Гремячая грива». Там закроется визит-центр и туалеты. Причина – отключение холодного водоснабжения в целом в Октябрьском районе, сообщают Gornovosti. Причем сам экопарк будет функционировать в обычном режиме.

Отключение – плановое, по графику, которое происходит каждое лето, поочередно в разных районах Красноярска. Настало время и для той части, которые подключены к водозаборам «Казачий» и «Гремячий лог» (это как раз Октябрьский и Железнодорожный районы). Да, неудобства – но придется немного потерпеть, потому что такие мероприятия позволяют сотрудникам «КрасКома» обследовать оборудование, проводить ремонт и модернизацию.