В Красноярском крае за полгода собаки покусали 1988 человек Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярском крае за первые шесть месяцев текущего года собаки (бродячие, домашние, дикие и ручные – одним словом всех мастей и пород) покусали 1988 человек. Такую статистику приводит региональное управление Роспотребнадзора. Показатели сами по себе плачевные и негативные, но самый худший аспект, что 797 пострадавших – это дети в возрасте до 17 лет.

Чаще всего нападениям подверглись жители Красноярска – 661 случай, Ачинска – 128, в Канске – 128, Минусинске – 117 и в Лесосибирске 61 пострадавший. Такие показатели говорят о качестве работы местных властей, насколько решаются вопросы с бродячими животными в городах.

Кстати, в приведенном списке антилидеров не видно Норильска, хотя это второй по количеству населения город в крае. Вопрос: потому что Крайний Север неблагоприятен для бездомных собак? Или местные жители более ответственны? Или местные власти хорошо работают в этом направлении? В любом случае получается, что там по улицам гулять спокойнее.