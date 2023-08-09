Избирком утвердил список кандидатов в Госдуму от Красноярского края

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Краевая избирательная комиссия утвердила список кандидатов в депутаты Госдумы от Красноярского края. Всего на выборы прошли шесть кандидатов: один из них осенью займет кресло в ГД, которое освободилось после смерти Виктора Зубарева в мае.

Наиболее известным кандидатом стал бывший мэр Красноярска и действующий замгубернатора края Сергей Еремин. Еще одним кандидатом в Госдуму стал бывший депутат красноярского горсовета Иван Серебряков – он по совместительству участвует в выборах губернатора Красноярского края.

Также в Госдуму баллотируются депутат горсовета Дивногорска Григорий Гаврилов, чиновница Ксения Кадакина, отставной военный-пенсионер Андрей Кучерявый и депутат Шушенского поселкового совета Дмитрий Семиренко – он участвовал в СВО и сейчас проходит реабилитацию.