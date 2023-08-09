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НовостиОбщество9 августа 2023 9:22

В Красноярске на улице Базайская появился тротуар

Работы велись на участке от дома №11 до пересечения с Промышленным переулком
Вячеслав КУИМОВ
Фото: городское управление дорог

Фото: городское управление дорог

9 августа в Красноярске на улице Базайская появился долгожданный тротуар. Об этом рассказали в городском управлении дорог.

Работы велись на участке от дома №11 до пересечения с Промышленным переулком. Раньше местным жителям приходилось ходить по земляной обочине, которая в непогоду превращалась в грязь и лужи. Однако выбора не было. Это единственный путь до продуктового магазина и остановки общественного транспорта.

Длина нового тротуара - 220 метров.

- Расстояние небольшое. Но именно из-за таких мелочей и состоит комфортное восприятие города. Теперь жителям будет ходить здесь и удобно, и безопасно, - отметили дорожники.