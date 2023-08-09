В Красноярске крае изменится расписание некоторых электричек

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске крае изменится расписание некоторых пригородных поездов – они будут отправляться раньше, чем обычно. Пассажиров предупреждает КрасЖД.

В компании отмечают, что эта мера вынужденная и связана с проведением ремонтных работ на железной дороге. Новое расписание электричек по вторникам и пятницам выглядит так:

- с 11 по 29 августа электропоезд Красноярск – Чернореченская выходит в рейс на 30 минут раньше. Отправление состава из Красноярска в 15:02 (раньше было в 15:32), прибытие в Чернореченскую в 18:12 (вместо 18:42);

- с 18 августа по 1 сентября поезд Уяр – Красноярск будет отправляться на 1 час раньше. Из Уяра – в 11:29 (вместо 12:29), а прибытие в краевую столицу в 18:38 (раньше было в 19:38).

Полный список временных изменений на маршрутах Красноярск – Уяр - Красноярск и Красноярск – Камарчага можно посмотреть на сайте КрасЖД.

По понедельникам и четвергам:

- с 17 августа по 31 августа электропоезд Камарчага – Красноярск будет выходить на 21 минуту раньше. Отправление со станции Камарчага в 16:05 (раньше было в 16:26).