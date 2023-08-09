В красноярском Солнечном вставляют окна в строящейся школе на 1100 человек

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В красноярском Солнечном продолжается возведение новой школы, рассчитанной на 1100 человек. Как сообщают в администрации города, сейчас в будущем учебном заведении вставляют окна.

Работы по возведению каркаса здания практически окончены – работники завершают устройство колонн, плит перекрытия и ригелей. В это же время внутри монтируется система вентиляции и начинается черновая отделка. На пришкольном участке уже приступили к планировке территории под будущее футбольное поле и спортивные площадки.

Работы идут по графику, к холодам тепловой контур будущей школы будет полностью закрыт. Это позволит специалистам заняться чистовой отделкой внутри.

Срок окончания работ – 1 июля 2024 года.