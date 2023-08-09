Глава Красноярского края Михаил Котюков обещает дать новую жизнь Канску

Фото: правительство Красноярского края

Глава Красноярского края Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Канск. Как сообщают в правительстве, во время визита он провел встречу с жителями города, на которую пришло более 600 человек.

Беседа с горожанами длилась 3 часа, за это время жители успели задать около 60 вопросов. В основном разговор шел о состоянии дорог в городе и районе, работе общественного транспорта, работе управляющих компаний, водоснабжении, вывозе мусора и других проблемы в коммунальной сфере.

Горожане жаловались на плохое благоустройство многих общественных пространств, малое количество детских площадок. Малые села сетовали на закрытие аптечных киосков. Прозвучали просьбы о строительстве школ, детсадов, поликлиник, модульных котельных, решении проблем аварийного жилья.

Глава региона подчеркнул, что на все жалобы и вопросы будут даны ответы в установленном порядке. Многие вопросы взяты им лично под контроль.

«Основной вопрос сегодня – с чем мы идем в будущее Канска. Город удачно расположен на пересечении транспортных путей и фактически является входом в Приангарье. Нужно это максимально использовать. При участии всех неравнодушных и инициативных людей нам предстоит найти идеи, которые позволят дать Канску новую жизнь. В первую очередь, в экономическом плане – а это новые рабочие места, стимул для молодежи оставаться здесь жить и работать. Наш общий взгляд в будущее города определит план его развития в среднесрочной перспективе», - отметил руководитель края.