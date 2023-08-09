Фото: тг-канал «Красноярские Столбы»

В Красноярске на острове Отдыха живут более 57 видов птиц. Об этом рассказала Надежда Гончарова, методист отдела экологического просвещения нацпарка «Красноярские Столбы».

Оказывается, в самом центре города обитает огромное количество пернатых: хищники, мелкие воробьинообразные, а также водные и околоводные виды. Совы, соловьи, ласточки и даже сверчки (да, есть и такая птица). Отмечается, что некоторые используют остров только для охоты, а кто-то живет на нем круглый год.

– Мы очень надеемся, что несмотря на растущее благоустройство и многолюдность острова Отдыха, публика и птицы смогут мирно сосуществовать. И люди, выбравшие в качестве хобби или образа жизни фотографирование и наблюдение за птицами, смогут тут и дальше наблюдать множество интересных видов, а птицы – строить гнезда и пользоваться людской добротой, –говорит Надежда Гончарова.