Огромный свин растоптал могилы участников СВО в Красноярском крае

Фото: ЧП 124

В Красноярском крае произошло ЧП на кладбище в поселке Курагино. Там, прямо на территорию с захоронениями, пробрался огромный боров. Свинья, которую кто-то явно выпустил на выгул, разнесла несколько могил – как сообщили в курагинской администрации, они принадлежали погибшим участникам СВО.

– То, что случилось на поселковом кладбище, не поддается никаким объяснениям. В субботу в вечернее время огромный боров, находящийся в свободном выгуле, зашел через оставленные кем-то открытые ворота на кладбище, истоптал могилы воинов, погибших в СВО, умерших жителей поселка, захороненных на кладбище, – сообщили власти.

В администрации добавили, что владелец огромной свиньи уже установлен, его привлекут к административной ответственности. Впрочем, ему грозит небольшой штраф – за свободный выгул животного его могут наказать лишь на пять тысяч рублей. Однако не исключено, что через суд владельца борова обяжут оплатить восстановление поврежденных могил.