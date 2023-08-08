В Хакасии врачи вернули лицо пострадавшему в аварии мотоциклисту. Фото: минздрав Хакасии

В Хакасии врачи Республиканской больницы вернули лицо пострадавшему в аварии мотоциклисту. Авария произошла в начале лета, 3 июня. Абаканца привезли с места ДТП в пограничном состоянии: открытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей лица. В тот момент стояла главная задача – спасти ему жизнь.

И вот когда общее состояние пострадавшего позволило, за дело взялся заведующий отделением челюстно-лицевой и пластической хирургии Республиканской клинической больницы им. Ремишевской Руслан Меллин вместе со своей бригадой. Операция длилась более шести часов. Пришлось ломать кости, которые уже успели срастись неправильно. И заново собирать скелет, скрепляя осколки, сообщает республиканский минздрав.