Красноярский проект «Музыкальные пятницы» переезжает на центральную набережную

Фото: администрация Красноярска

Красноярский городской проект «Музыкальные пятницы» переезжает на центральную набережную. Об этом сообщает мэрия.

Смена площадки связана с благоустройством территории возле сцены-купола в Татышев-парке. В августе пройдет два концерта (оба начинаются в 18:45):

- 11 августа выступит Красноярский камерный оркестр под управлением Михаила Бенюмова. На набережной прозвучит романс Сергея Рахманинова, вальс Петра Чайковского и другое;

- 18 августа летний сезон концертов под открытым завершит Красноярский духовой оркестр. Горожане услышат джазовые и танцевальные мелодии, саундтреки из кинофильмов и эстрадные композиции.