В Красноярском крае пилота «кукурузника» оштрафовали на 100 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае рублем наказали пилота самолета Ан-2. Его привлекли к ответственности по инициативе транспортного прокурора за нарушение норм выполнения полетов.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, а июне текущего года легкий самолет, которого в народе называют «кукурузником», вылетел с посадочной площадки поселка Манзя (Богучанский район). Эксплуатирует его местная «Авиакомпания Крылья Тайги». Проблема была в том, что у пилота не было, цитируем, «надлежащего уведомления и предъявления плана полета в орган обслуживания воздушного движения».

Командир воздушного судна оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение правил использования воздушного пространства.