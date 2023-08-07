В Норильске мужчина выпал из окна седьмого этажа

Фото: Norilsk_today

В Норильске произошло ЧП в многоэтажке на улице Космонавтов, 29. Там из окна выпал мужчина: он пролетел семь этажей и упал на лестницу подъезда. На место прибыли медики и полиция, однако человек, судя по всему, скончался еще до их приезда.

Пока неясно, было ли произошедшее случайностью или чьм-то умыслом. По словам очевидцев, окно, из которого выпал мужчина, закрыто и при этом разбито.

Отметим, что сегодня же в Норильске выпрыгнул из окна еще один мужчина, правда, только с высоты второго этажа. Он бегал голым по улице и находился в явно неадекватном состоянии.