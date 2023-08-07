В Норильске ребенок пошел купаться с друзьями на карьер и утонул

Фото: СК по Красноярскому краю

В Норильске 10-летний ребенок утонул во время купания. Мальчик пошел на местный карьер вместе со сверстниками в районе Кайеркан: около четырех часов дня в правоохранительные органы поступило сообщение об утоплении ребенка.

Как рассказали в СК, дети купались возле берега, но в какой-то момент один из мальчиков зашел на глубину и начал тонуть. Помочь ему товарищи не смогли – они обратились за помощью к прохожему, но было уже поздно.

Спасатели уже обнаружили тело ребенка. Правоохранители организовали следственную проверку.