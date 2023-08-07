В Красноярском крае поймали грабителей, которые избили мужчину и обнесли его дом

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Полиция задержала в Красноярском крае троих подозреваемых в ограблении частного дома в селе Тюхтет. Ранее в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил, что его избили и ограбили, а в соцсетях и некоторых СМИ курсировала информация, что в ограблении участвовал бывший полицейский.

Как рассказали в МВД, грабители вынесли из дома потерпевшего 30 тысяч рублей, а также пару камуфляжных костюмов и берцы. В полиции оперативно задержали двоих главных подозреваемых – мужчин 1995 и 1990 годов рождения. Также был задержан третий мужчина 1984 года рождения, который тоже находится на месте преступления, однако он пока проходит в статусе свидетеля.

Выяснилось, что в конце июля эти же мужчины уже угрожали человеку, дом которого они ограбили: тогда они под страхом смерти требовали у жертвы отдать им квартиру и 250 тысяч рублей.

В полиции завели уголовные дела по статьям о грабеже и вымогательстве. Информацию о том, что в ограблении участвовал экс-полицейский, в МВД опровергли.