Фото: паблик «‎Мкр. Зеленая Роща | Красноярск»‎

4 августа в Красноярске женщина выбросила кошку из окна седьмого этажа общежития. Сообщение появилось в социальных сетях и тг-каналах, позже о происшествии написали в паблике приюта для животных OzziHome.

Все произошло в одном из домов на улице Новгородской (микрорайон Зеленая Роща). Очевидцы рассказывают, что позже злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отнесла покалеченное животное домой, но перед этим таскала его по этажам и коридорам общежития.

– На глазах у детей и подростков, кошечка истошно кричала, лежа на асфальте. Она пыталась сделать свои последние шаги до момента, пока изверг в женском обличии не прибежала, и забрала тело еще живой кошечки домой, – рассказывают в OzziHome.

Кошка погибла.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверочные мероприятия.