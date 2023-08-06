В Красноярске снимали передачу «Пробный переезд». Фото: соцсети Анфисы Черных

Красноярск вновь попал в объективы камер тревел-передачи. На минувшей неделе здесь побывала съемочная группа передачи «Пробный переезд» от телеканала «Пятница!» Участники этой программы путешествуют по России и выясняют, где лучше всего жить. Видимо, через призму потенциального переезда. А потому их интересует недвижимость, сфера услуг и общественного питания, магазины, достопримечательности и многое другое.

Gornovosti обнаружили в соцсетях одной из ведущих шоу Анфисы Черных фотографии на фоне узнаваемого терминала аэропорта «Красноярск», там она вместе с коллегой Антоном Зайцевым. Анфиса, кстати, побывала на тренировке регбийной команды «Красный Яр» и поучилась у Богдана Федотко, а также Гуги Хантатзе и Романа Ходина игре в регби.

Планируется, что выпуск передачи о Красноярске выйдет в октябре.