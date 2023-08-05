Жителя Красноярска ограбили по пути в ломбард

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске 53-летнего мужчину ограбили по пути в ломбард. Об этом сегодня, 5 августа, пишет краевое МВД.

Все произошло в конце июля 2023 года. В отдел полиции по Ленинскому району обратился потерпевший и рассказал, что на улице он подошел к двум незнакомым мужчинам, у которых поинтересовался расположением ближайшего ломбарда. Красноярец хотел сдать свое имущество из-за нужды в деньгах. Незнакомцы начали интересоваться, что именно он хочет сдать. В какой-то момент один из них ударил мужчину, выхватил его рюкзак, забрал из него телефон и портативную зарядку, а затем оба собеседника спокойно ушли с места преступления. Ущерб был оценен в 8 тысяч рублей.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения:

Грабителя задержали быстро. Им оказался ранее судимый 45-летний мужчина. Телефон он успел продать.

Сейчас злоумышленник находится под стражей.