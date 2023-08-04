Фото: администрация Красноярска

Красноярск дополнительно получит более 500 миллионов рублей на ремонт дорог. Об этом сегодня, 4 августа, рассказали в мэрии города.

Накануне Михаил Котюков и Владислав Логинов проинспектировали ремонт нескольких объектов краевой столицы – улиц Мечникова, Воронова, Гладкова и Семафорной.

Фото: администрация Красноярска

В ближайшее время по поручению главы региона из краевого бюджета будет выделено 511 миллионов рублей для продолжения дорожных работ в городе. Мэр Красноярска отметил, что выбор дополнительных мест будет основан на запросах жителей.

– Очевидно, что дорожная сеть требует комплексного обновления более высокими темпами. В связи с этим Михаилом Михайловичем и было принято решение о дополнительном финансировании Красноярску из бюджета края. По мнению жителей, в первую очередь, в этом нуждаются магистральные дороги, по которым осуществляется межрайонный транзит. Будем реализовывать запросы жителей, направлять средства на ремонт участков дорог с учетом принципа комплексности. Это позволит привести в нормативное состояние крупные дорожные участки, – сказал Логинов.​