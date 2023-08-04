Спортсменов, книголюбов и театралов приглашают на Ярыгинскую набережную

Все выходные на летней площадке «Территория MiXX» будут проходить спортивные показательные выступления. Фото организаторов мероприятия

Tele2 и проект «ЯРкие БЕРЕГА» в эти выходные покажут на Ярыгинской набережной выступления спортсменов – гимнастов и мастеров восточных единоборств. Также красноярцев с пятницы по воскресенье ждут открытые кинопоказы, фитнес-тренировки, лекции по урбанистике и созданию персонального бренда, мастер-классы по написанию и озвучиванию книг, выступление «Театра на крыше».

Все выходные на летней площадке «Территория MiXX» будут проходить спортивные показательные выступления от проекта «ЯРкие БЕРЕГА». В программе – художественная гимнастика (5 августа), спортивная гимнастика (5 августа), восточно-боевые единоборства (6 августа). Также желающие смогут присоединиться к занятию по дзюдо, которое проведет мастер спорта РФ Василий Федоренко (5 августа).

Сегодня, 4 августа, лауреат премии «Электронная буква» писательница Катерина Райдер проведет паблик-ток о причинах популярности мистических романов. Также можно будет поучаствовать в мастер-классе «Напиши книгу за час». А 6 августа шеф-редактор «ЛитРес» Екатерина Писарева выступит с лекцией о литературных трендах. В этот же день пройдет мастер-класс по озвучиванию произведений, где участники смогут попробовать себя в роли чтеца у микрофона.

Также сегодня можно посетить лекцию Ильи Сураева «Как устроены города?». Спикер расскажет о лучших урбанистических практиках мира и сравнит Красноярск с другими городами. В субботу пройдет лекция эксперта по коммуникациям Анны Прохоровой. Она расскажет об этапах построения персонального бренда и даст конкретные рекомендации.

Кроме того, в субботу вечером на площадке Tele2 пройдет читка-эскиз от «Театра на крыше» под названием «Последний выстрел Пушкина». Произведение посвящено последним месяцам жизни поэта: актеры поразмышляют о реальных причинах дуэли Пушкина и Дантеса.

Вход на все мероприятия свободный, участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

С полным расписанием «Территории MiXX» можно познакомиться на сайте проекта. Площадка будет работать на Ярыгинской набережной до 13 августа включительно. В программе – выступления музыкальных коллективов, киносеансы, игры, спортивные тренировки, лекции, мастер-классы.