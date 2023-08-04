Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 августа 2023 7:39

Спортсменов, книголюбов и театралов приглашают на Ярыгинскую набережную

В эти выходные там пройдет несколько интересных мероприятий
Полина КУЗНЕЦОВА
Все выходные на летней площадке «Территория MiXX» будут проходить спортивные показательные выступления. Фото организаторов мероприятия

Все выходные на летней площадке «Территория MiXX» будут проходить спортивные показательные выступления. Фото организаторов мероприятия

Tele2 и проект «ЯРкие БЕРЕГА» в эти выходные покажут на Ярыгинской набережной выступления спортсменов – гимнастов и мастеров восточных единоборств. Также красноярцев с пятницы по воскресенье ждут открытые кинопоказы, фитнес-тренировки, лекции по урбанистике и созданию персонального бренда, мастер-классы по написанию и озвучиванию книг, выступление «Театра на крыше».

Все выходные на летней площадке «Территория MiXX» будут проходить спортивные показательные выступления от проекта «ЯРкие БЕРЕГА». В программе – художественная гимнастика (5 августа), спортивная гимнастика (5 августа), восточно-боевые единоборства (6 августа). Также желающие смогут присоединиться к занятию по дзюдо, которое проведет мастер спорта РФ Василий Федоренко (5 августа).

Сегодня, 4 августа, лауреат премии «Электронная буква» писательница Катерина Райдер проведет паблик-ток о причинах популярности мистических романов. Также можно будет поучаствовать в мастер-классе «Напиши книгу за час». А 6 августа шеф-редактор «ЛитРес» Екатерина Писарева выступит с лекцией о литературных трендах. В этот же день пройдет мастер-класс по озвучиванию произведений, где участники смогут попробовать себя в роли чтеца у микрофона.

Также сегодня можно посетить лекцию Ильи Сураева «Как устроены города?». Спикер расскажет о лучших урбанистических практиках мира и сравнит Красноярск с другими городами. В субботу пройдет лекция эксперта по коммуникациям Анны Прохоровой. Она расскажет об этапах построения персонального бренда и даст конкретные рекомендации.

Кроме того, в субботу вечером на площадке Tele2 пройдет читка-эскиз от «Театра на крыше» под названием «Последний выстрел Пушкина». Произведение посвящено последним месяцам жизни поэта: актеры поразмышляют о реальных причинах дуэли Пушкина и Дантеса.

Вход на все мероприятия свободный, участие бесплатное, предварительная регистрация не требуется.

С полным расписанием «Территории MiXX» можно познакомиться на сайте проекта. Площадка будет работать на Ярыгинской набережной до 13 августа включительно. В программе – выступления музыкальных коллективов, киносеансы, игры, спортивные тренировки, лекции, мастер-классы.