Фото: ГИБДД по Красноярскому краю

В Красноярске сотрудники Госавтоинспекции проведут рейд на пьяных водителей. Об этом предупреждает региональное МВД.

«Охота» начнется уже сегодня ночью и продлится до утра понедельника, 7 августа. Проверки транспорта пройдут в разных районах краевой столицы и в разное время суток. Отмечается, что с начала года в городе с участием нетрезвых водителей произошло 35 ДТП. Погибли 2 человека, 47 получили травмы.

– За управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит наказание в виде штрафа 30 000 рублей и лишение права управления на срок до 2 лет, а также может быть назначен административный арест на срок до 15 суток, – напомнили дорожные полицейские.

Сообщить о нарушителях можно по телефону «Синяя линия»: 263-10-19.