Красноярец не прошел фейсконтроль в ночном клубе и позвонил в Роспотребнадзор. Об этом сообщает глава ведомства в своем тг-канале.

История такая: мужчина пригласил девушку в клуб, но отдыху помешал охранник. Он преградил дорогу и не пустил пару в заведение. Сотрудник начал ссылаться на то, что у них работает система фейсконтроля.

— Фейсконтроль, который встречается в кафе, ресторанах и ночных клубах, противоречит законодательству, а именно нарушает п.3 ст.426 гражданского кодекса и п.1 ст.16 Закона о защите прав потребителей, — рассказал Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Подобные заведения оказывают публичные услуги, а поэтому они должны быть доступны всем. Сотрудники не имеют права отдавать предпочтение одним посетителям и ущемлять права других — это закреплено статьей 19 Конституции РФ.

Отмечается, что единственная причина, по которой могут не пустить в клуб — это фейсконтроль безопасности. Однако этим вопросом занимаются правоохранительные органы.