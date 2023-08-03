В Туве невменяемого убийцу девушки отправят на принудительное лечение в психушку

Фото: СК Тувы

В Туве признали невменяемым мужчину, который средь бела дня зарезал девушку в Кызыле. Преступление он совершил в июне на площади Арата: тувинец завязал разговор с незнакомой девушкой, после чего ударил ее в спину, повалил на землю и начал резать складным ножом. От полученных ранений его жертва скончалась на месте.

Как рассказали в СК, врачебная комиссия указала на невменяемость мужчины. Он страдал от некоего хронического психического расстройства, из-за которого не осознавал опасность своих действий. По заключению врачей, нападавший нуждается в принудительном лечении с интенсивным наблюдением.

Следствие закончило расследование уголовного дела, прокуратура утвердила обвинительное заключение. В свете результатов экспертизы врачей, в суд было направлено постановление о принудительном лечении мужчины. Таким образом, тюремного срока он избежит, однако как долго тувинцу придется пробыть в психушке – вопрос открытый.