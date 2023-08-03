В Красноярске женщина с ребенком попала под машину, перебегая дорогу на красный

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске женщина с ребенком попала под машину, перебегая дорогу на запрещающий сигнал светофора. ДТП произошло на улице Авиаторов, на переходе в районе «Планеты». Женщина побежала через дорогу со своим 14-летним сыном, и оба пешехода угодили под колеса «Хендая», который в этот момент ехал на свой зеленый сигнал.

– В результате ДТП оба пешехода госпитализированы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняют все подробности случившегося, – сообщили в дорожной полиции.

В комментариях красноярцы отметили, что пешеходы в этом месте регулярно ведут себя безрассудно, пробегая на красный сигнал. Водителю в данной ситуации комментаторы посочувствовали, и попросили полицейских не наказывать его за ДТП.