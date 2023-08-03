Пыльные панели, липкие поручни и рваная обшивка сидений: в Красноярске составлен антирейтинг грязных автобусов

Фото: администрация Красноярска

Департамент транспорта составил антирейтинг грязных автобусов в Красноярске. Об этом сообщает сегодня, 3 августа, администрация города.

В течении месяца специалисты департамента ежедневно проверяли чистоту маршруток, троллейбусов и трамваев, которые выходят на улицы города. Все это происходило в рамках акции «ЧистоТранспорт». Контролеры проинспектировали 560 машин, которые работают на 50 маршрутах.

В списке антилидеров – автобусы под номерами: 43, 50 и 81. Нарекания вызвали пыльные панели, липкие поручни и рваная обшивка сидений. Отмечается, что за систематическое несоблюдение требований чистоты на транспорте предусмотрен штраф от 3 000 до 10 000 рублей.

Обращения жителей специалисты департамента транспорта принимают в чат-боте , по телефону 256-84-04, электронной почте: trans@admkrsk.ru, в виртуальной приемной, на госуслугах, в письменном виде по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93.

В обращении нужно указать номер маршрута, госномер, дату и примерное время поездки, а также желательно прикрепить фотографии.