Шли к целебному источнику: в Туве у пятерых туристов взорвался газ в палатке

Фото: Wikimedia

В Туве пять человек пострадали при взрыве газового баллона. ЧП произошло в 40 километрах от села Тээли, возле целебного источника «Шивилиг». По предварительным данным, взорвался туристический баллон, пишет «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

– В результате взрыва туристического газового баллона в палатке пострадало пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, – сообщил источник в ведомстве.

Все пострадавшие получили легкие ожоги, их доставили в больницу. По известной информации, в ЧП обошлось без тяжелых травм.