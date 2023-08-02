В Красноярске на улице 2-й Огородной вводят режим повышенной готовности Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь ввели режим повышенной готовности на улице 2-я Огородная. Причина все та же – подтопление. Из-за неправильного проектирования и строительства здесь периодически случаются проблемы. То съезжает по склону часть парковочного пространства прямо перед подъездами. То топит подвалы. Сейчас как раз второй случай – вода появилась в домах № 24 и 25.

Соответствующий документ об угрозе ЧС подписал глава города Владислав Логинов, в нем предписано департаменту городского хозяйства определить, откуда в подвалы поступают грунтовые воды. Следовательно нужно выкопать траншеи и обследовать склон в границах улиц Академика Киренского, Борисова, Дачной, 2-й Огородной, 1-й Крутой, 2-й Крутой и Байкитской.