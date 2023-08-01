В День железнодорожника в Красноярске состоится звездный рок-концерт

Железнодорожный рок-концерт обещает стать ярким музыкальным событием лета. Шутка ли, уже в это воскресенье, 6 августа, перед красноярцами на праздничном концерте в честь Дня железнодорожника выступит «Чайф». Кто-то уже в предвкушении подпевает про «Оранжевое настроение»?

Вместе со знаменитыми российскими рокерами в этот день выступит и популярная группа «БандЭрос».

Концерт с участием звездных групп – подарок горожанам от Красноярской железной дороги по случаю профессионального праздника.

Начнется он в 19:00 на Большой поляне острова Татышев. Вход свободный.

Кстати, для удобства красноярцев, на время праздника будут курсировать бесплатные автобусы.

КОНКРЕТНО

С 18:00 в воскресенье, 6 августа шаттлы будут курсировать гипермаркетом «Окей» (пер. Сибирский, 5а, остановка «Нефтебаза») и ТЦ «Авиатор» (Авиаторов, 5), с интервалом в 10-15 минут.

В 22:00, после завершения праздничного концерта, автобусы будут поданы на остановку «Остров Татышев» в оба направления.