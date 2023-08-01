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Красноярский аэропорт планирует увеличить маршрутную сеть в полтора раза. 31 июля там прошло совещание помощника Президента РФ Максима Орешкина с главой края Михаилом Котюковым и генеральным директором аэропорта Андреем Метцлером.

На совещании обсудили вопрос развития воздушных перевозок в регионе и Сибирском федеральном округе.

- К 2026 году мы планируем расширение маршрутной сети Красноярского авиаузла более чем до 80 направлений с широкими трансферными возможностями, - заявил Метцлер.

Отметим, что в 2022 году аэропорт успел обслужить около 3,09 миллионов человек. Сейчас действуют 53 направления.