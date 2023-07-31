Бывший мэр Красноярска Сергей Еремин зарегистрировался на выборы в Госдуму

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Экс-мэр Красноярска Сергей Еремин сегодня был зарегистрирован на довыборы в Госдуму в Крайизбиркоме. Действующий зам губернатора ранее сообщал о своих планах выдвигаться в ГД от «Единой России». Еремин будет избираться по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56.

– Представлять на федеральном уровне интересы края, где я родился и прожил всю жизнь – очень почетно. У меня накоплен достаточно серьезный управленческий опыт, который я получил, работая в должности министра транспорта и главы города Красноярска. Рассчитываю, что мои знания позволят принимать важные и нужные решения по развитию региона, – заявил Еремин.

Отметим, что довыборы в Госдуму пройдут в Единый день голосования 10 сентября, однако в Красноярском крае также можно будет проголосовать 8 и 9 сентября.