В Красноярске популярный объезд с Брянской в Покровку сделают односторонним

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске сделают односторонней «козью тропу» с Брянской в Покровку. Дорога находится на опасном крутом склоне, из-за чего на зиму ее даже перекрывают из-за гололеда, однако она все равно пользуется популярностью, поскольку позволяет объехать серьезные пробки на Взлетке.

Как сообщили в мэрии, теперь двигаться по «тропе» можно будет только вверх – быстро съехать с Покровки на Брянскую не получится. Соответствующие ограничительные знаки установят 21 августа.

– При спуске на Брянскую, чтобы попасть в полосы движения, водителям необходимо совершить сложный маневр. Особенно непросто встроиться в поток при повороте направо крупногабаритным автомобилям. Это регулярно создает конфликтные и опасные для других участников движения ситуации, – отметили в мэрии.