Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 1:59

На севере Красноярского края утонул 24-летний парень

Спасатели ищут в Снежногорске тело утонувшего мужчины
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
На севере Красноярского края утонул 24-летний парень

На севере Красноярского края утонул 24-летний парень

Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На севере Красноярского края утонул 24-летний парень. Печальные новости пришли накануне вечером, в воскресенье 30 июля, от ГУ МЧС России по краю. Трагедия произошла в поселке Снежногорск (около 150 километров по прямой к югу от города Норильска). Рядом со Снежногорском находится Усть-Хантайская ГЭС, соответственно и озеро-водохранилище. А также озеро на разливе реки Хантайки. Вот одном из этих водоемом все и случилось.

Поисково-спасательные работы будут проводиться службой спасения города Норильска. Спасатели в очередной раз напоминают, что не нужно пренебрегать правилами безопасности при купании в водоемах. Это может стоить жизни.