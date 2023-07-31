На севере Красноярского края утонул 24-летний парень Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

На севере Красноярского края утонул 24-летний парень. Печальные новости пришли накануне вечером, в воскресенье 30 июля, от ГУ МЧС России по краю. Трагедия произошла в поселке Снежногорск (около 150 километров по прямой к югу от города Норильска). Рядом со Снежногорском находится Усть-Хантайская ГЭС, соответственно и озеро-водохранилище. А также озеро на разливе реки Хантайки. Вот одном из этих водоемом все и случилось.

Поисково-спасательные работы будут проводиться службой спасения города Норильска. Спасатели в очередной раз напоминают, что не нужно пренебрегать правилами безопасности при купании в водоемах. Это может стоить жизни.