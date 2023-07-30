Ни слова, ни полслова не сказали родным: в Хакасии три дня искали пропавших сестер

В Абакане сестры ушли из дома в неизвестном направлении и были объявлены в розыск. Фото: МВД

В Хакасии два дня искали сестер, которые ушли из дома и пропали. Старшей – 18 лет, младшей – 14. Вышли из дома с утра 28 июля и никому ничего не сказали. Обеспокоенные родственники пытались до них дозвониться, сами искали. Но когда поняли, что это бесполезно, обратились в полицию. Дальше работа пошла по наработанной схеме: были составлены ориентировки, подключились все наружные наряды полиции, участковые, а также волонтеры и абаканские СМИ.

- По данному факту был собран первоначальный материал, начаты оперативно-розыскные мероприятия. На розыск подростков были ориентированы все дежурные наряды полиции, волонтеры и средства массовой информации. Сестры были найдены живыми и здоровыми. Они находились в одном из подъездов в районе МПС города Абакана. Проводится проверка, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе республиканской полиции.