В Хакасии на территории заповедника поймали браконьеров. Фото: заповедник «Хакасский»

В Хакасии поймали группу браконьеров, которые занимались подводной охотой в заповедной зоне. Подробности «Комсомольская правда»-Красноярск выяснила в дирекции заповедника «Хакасский».

В ночь с 25 на 26 июля на участке заповедника «Озеро Иткуль» сотрудники отдела оперативного реагирования задержали несколько человек. Ими оказались местные жители. Они прекрасно знали, что на территории действует заповедный режим, она охраняется. И все же пошли на нарушение.

В результате задержания у браконьеров изъяли подводные ружья, снаряжение и выловленную рыбу в количестве 29 особей разных видов. Составлены протоколы. Браконьерам предстоит возместить ущерб за незаконно пойманную рыбу. Но это еще не все: все материалы будут переданы в МВД для возбуждения уголовного дела.

- В заповеднике «Хакасский» запрещается любая деятельность, противоречащая его задачам и режиму особой охраны его территории, в том числе рубка леса, охота и лов рыбы, а также любое нахождение лиц без специального разрешения, - напомнили дирекции заповедника.