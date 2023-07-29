Водитель ездил кругами: в Красноярске наполненный пассажирами междугородный автобус врезался в столб

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Красноярске произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, который направлялся в Абакан. На улице Брянской, на круговом перекрестке, автобус выехал с полосы и протаранил бетонный столб. В этот момент внутри находились десятки пассажиров.

Как рассказали в полиции, травмы получили водитель и двое пассажиров, они обратились к врачам. По словам очевидцев, одному из пассажиров сломало ногу, другой оказался зажат.

Что именно произошло с водителем, пока неясно, однако перед аварией он вел себя странно: автобус несколько раз сделал круг по перекрестку, после чего въехал в столб. В соцсетях красноярцы предположили, что у автобуса могли отказать тормоза, но в полиции такую версию пока не комментировали.