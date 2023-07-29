Красноярка обратилась за помощью от мошенничества и стала жертвой мошенников

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Жительница Красноярска стала жертвой мошенников, обратившись за помощью пострадавшим от мошенничества. 42-летняя работница УК насколько лет назад увлекалась игрой на бирже и вложила в брокеров значительные деньги, однако инвестиции не выгорели. Недавно женщине поступил звонок, якобы от «юриста Евро-Азиатской компании», который заявил, что помогает пострадавшим от мошенников, и предложил ей вернуть средства.

– К женщине обратились по фамилии, имени и отчеству и сообщили, что их организация помогает пострадавшим от мошенников, а ее «обличенные» брокерские данные как раз попали к ним в список. Позвонившей рассказали, что они принимают заявления, но берут за это проценты. Также поделились радостной новостью – компания сможет помочь возместить компенсацию от игр, – рассказали в прокуратуре.

Женщина попалась на уловку и стороны заключили онлайновый «договор», после чего переписка перетекла в WhatsApp. Мошенники продолжили всячески обрабатывать красноярку – например заявили, что во время своей биржевой деятельности она переводила деньги в иностранные банки, а значит, теперь нужно оплатить некие штрафы за вывод валюты из-за границы.

Также мошенники заверили, что на зарубежных счетах красноярки якобы лежит более 7 миллионов рублей. Рассчитывая получить эти деньги, женщина взяла несколько кредитов почти на 2 миллиона рублей.

Закончилась история закономерно: мошенники от лица полиции заявили, что пришлют женщине повестку на допрос в Москву на 19 июля. Когда бумага не пришла, а телефоны перестали быть доступны, красноярка осознала что ее обманули и пошла к настоящим полицейским.