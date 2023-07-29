Красноярским школам рекомендовали сделать «выразительные» фасады

Фото: мэрия Красноярска

Власти Красноярска выпустили методичку по оформлению фасадов школ. рекомендации разработали специалисты городского управления архитектуры – они посоветовали делать фасады школ «выразительными», но в то же время вписывающимися в общий ландшафт.

– Так, при оформлении фасадов рекомендуется использование одного-двух цветов в качестве основных. Дополнительный цвет должен подходить по тону и гармонично дополнять основные. Возможно применение нескольких дополнительных цветов, но их общая площадь не должна превышать 40 % от пространства фасада. А акценты с использованием контрастных цветов могут составлять около десяти процентов, – рассказали в мэрии.

Полностью ознакомиться с методичкой можно на сайте администрации города, в разделе управления архитектуры.