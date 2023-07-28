В Туве присяжные посадили убийцу на 14 лет

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве суд присяжных вынес приговор местному жителю, который убил своего приятеля и пытался убить второго. Потасовка произошла еще в конце 2018 года в Хову-Аксы, а ее катализатором, как часто бывает в таких случаях, послужил алкоголь.

Как рассказали в прокуратуре, трое приятелей распивали спиртное в гараже. В какой-то момент между двумя мужчинами произошла ссора: один требовал от другого купить ему выпивку, на что тот ответил отказом, а заодно решил подкрепить свой отказ насилием. Он схватил палку и забил обидчика ударами в голову.

Третий приятель попытался вмешаться в конфликт, и тогда убийца решил устранить и его как нежелательного свидетеля. Он нанес ему пару ударов по голове, но дело до конца не довел.

Преступника поймали и завели на него уголовные дела об убийстве и покушении на убийство. Он предстал перед судом присяжных – коллегия единогласно признала тувинца виновным. Суд назначил ему 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год после освобождения.