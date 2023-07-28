Жители красноярской Николаевки взбунтовались против дешевого сноса их жилья

Фото: КПРФ | Красноярский край

Жители Николаевки в Красноярске начали протестовать против сноса их домов компанией ООО СЗ «Стройиндустрия». Фирма получила подряд на снос домов и последующую застройку нескольких кварталов в квадрате улиц Ленина, Пушкина, Бограда и Карла Либнехта. Перед этим застройщик обязан выкупить у местных жителей их частные дома – и, по словам красноярцев, компания предлагает смехотворные суммы.

Жители Николаевки утверждают, что их дома застройщик оценил в 1,3 – 2 миллиона рублей, за которые сейчас сложно купить даже комнату в общежитии. Несколько десятков красноярцев скооперировались и начали собирать подписи остальных жителей – под хартией против сноса домов подписались уже порядка 500 человек.

Жители планируют обратиться к властям города, а также написать заявление в прокуратуру, чтобы обязать застройщика заплатить за их участки честную сумму. Впрочем, не исключено что в Николаевке найдутся дома, за которые их владельцы запросят неприлично крупную сумму. В таком случае подготовка к современной застройке района затянется, пока застройщик будет судиться с домовладельцами.