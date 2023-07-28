В Туве подростки спасли тонущую 11-летнюю девочку

Фото: МЧС Тувы

В Туве двое подростков спасли 11-летнюю девочку, которая решила искупаться в Енисее и начала тонуть. ЧП произошло в районе дачного массива Кызыла: девочка пошла купаться с группой сверстников, но в какой-то момент начала тонуть.

Это увидели двое подростков – Доштуг-оол Дозураш и Бар-оол Мергештир, – которые бросились на помощь и вытащили девочку на берег. К этому моменту она уже не подавала признаков жизни.

Спасли ребенка сотрудники МЧС, которые вовремя подоспели и оказали девочке первую помощь. Школьницу передали врачам, а подростков поблагодарили за героизм.